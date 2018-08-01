الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشأن الحوار الاجتماعي ﻿

قال عبد القادر الزاير إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشأن فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار ، وملفاتها جاهزة .

شوف تيفي و.م.ع

قال عبد القادر الزاير إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشأن فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار، وملفاتها جاهزة .

وأضاف نائب الكاتب العام للكونفدرالية للشغل، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول في الحوار الاجتماعي الحالي، أن الملك محمد السادس، دعا في خطاب العرش، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي، وإنجاحه مع النقابات، مهما كانت النتائج.

وبعد أن أشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة ، قال '' لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له ، خاصة ونحن على أبواب الدخول في الحوار الاجتماعي والتحضير للميزانية العامة ''، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية الهشة.

واستطرد الزاير قائلا '' حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فان الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف ، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع عباس الفاسي الوزير الأول الأسبق ، حيث '' تتهرب الحكومة من تنفيذها ''، علاوة على الاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها ، الاتفاقيات الجماعية ، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى .

وأوضح الزاير أن الأمر يتعلق أساسا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور ، حيث '' نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع ، وأن لا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011 ''، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى، وتغطية نفقات الدخول المدرسي''، مشيرا إلى أن ''تلبية المطالب المادية للأجراء لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة''.

كما تطالب الكونفدرالية أيضا، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة ، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم ، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن ، وتنشيط الأعمال الاجتماعية.

وعن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، أوضح أنه منذ سنة 1996 حتى الآن حصل '' بعض التحسن '' تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي، وتابع أن هذا العمل المثمر '' هو الذي نطمح إليه كي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الإصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات ، فإن هناك أرباب عمل آخرين ، لا يملكون للأسف هذا الحس ، لكونهم يحاربون العمل النقابي''.