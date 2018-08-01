 مديرية التعليم تخرج عن صمتها بخصوص مزاعم ''خروقات'' توزيع ''مليون محفظة'' ﻿
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مديرية التعليم تخرج عن صمتها بخصوص مزاعم ''خروقات'' توزيع ''مليون محفظة''

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 12:13 مديرية التعليم تخرج عن صمتها بخصوص مزاعم خروقات توزيع مليون محفظة | مجتمع
مديرية التعليم تخرج عن صمتها بخصوص مزاعم ''خروقات'' توزيع ''مليون محفظة''
خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير عن صمتها بخصوص الأخبار التي تم تداولها بمجموعة من المواقع الإخبارية حول مزاعم بوجود خروقات شابت عملية توزيع مليون محفظة بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

خرجت المديرية الإقليمية للتعليم بأكادير عن صمتها بخصوص الأخبار التي تم تداولها بمجموعة من المواقع الإخبارية حول مزاعم بوجود خروقات شابت عملية توزيع مليون محفظة بأكادير.

وأكدت في بيان توضيحي لها أن عملية توزيع ''مليون محفظة'' مرت في جوء يطبعه الهدوء وفي ظروف جيدة وبشكل سلس بفضل المجهودات الجبارة لكل الأطر التربوية والمساهمين في هذه العملية وبفضل التنسيق المحكم بين مصالح المديرية الإقليمية والسلطات الولائية.

وأوضح ذات البيان، أن ما تم نشره من طرف البعض يرتبط بعدم التوصل ببعض المقررات الدراسية الجديدة، المتعلقة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والتي لم تخرج بعد إلى السوق، لتأخر دور النشر الموكول إليها إخراجها في ذلك.

ودعت المديرية إلى ضرورة توخي الدقة والافتحاص قبل نشر أي خبر ضمانا للموضوعية والحياد وبما تتطلبه الصحافة من أخلاق ومبادئ، مبرزة أنها جد حريصة على تتبع العملية حتى نهايتها، بما يضمن تحقيق أهدافها التى تتماشى مع سياسة الملك محمد السادس.

وثمنت المديرية الإقليمية، في ختام بيانها التوضيحي بالمجهودات الحثيثة التي يبذلها مجموعة من الشركاء الأساسيين في عملية ''مليون محفظة'' من المديرات والمديرين، لإقليميين، وممثلي السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة لإسهامهم الفعال في العملية، وخاصة في المناطق الجبلية البعيدة عن المركز، والوعرة المسالك.

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شوف تيفي المغرب أكادير مديرية التعليم تخرج عن صمت مزاعم خروقات عملية مليون محفظة

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