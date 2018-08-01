مثير...مبلغ 250 درهما وراء قتل شابة عشرينية لزوجة عمها بإمنتانوت ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن معطيات جديدة بخصوص جريمة القتل التي اهتز لها دوار “ألتاس” التابع لجماعة تمليلت قيادة اشمرارن إقليم شيشاوة ليلة الجمعة الماضية، وذلك بعدما أقدمت شابة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن معطيات جديدة بخصوص جريمة القتل التي اهتز لها دوار “ألتاس” التابع لجماعة تمليلت قيادة اشمرارن إقليم شيشاوة ليلة الجمعة الماضية، وذلك بعدما أقدمت شابة عشرينية على الإجهاز على زوجة عمها بواسطة سكين كان بحوزتها إثر شجار حاد بينهما أمام مقر سكناها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه بها البالغة من العمر 23 سنة كانت مدينة لزوجة عمها بمبلغ 250 درهما منذ مدة، ومع تماطل الهالكة بالوفاء بما بذمتها احتدم الصراع بينهما حول المبلغ المالي لتقرر ليلة الحادث الذهاب مرة أخرى لمطالبتها بإرجاع المبلغ لها غير أن لقائهما أمام منزل الهالكة تحول إلى خصام حاد وتشابك عنيف دفع بالشابة إلى الاستعانة بسكين كان بحوزتها، لتوجه به طعنة قاتلة لزوجة عمها على مستوى البطن، لتسقطها على الأرض مدرجة في دمائها، وتلوذ بالفرار نحو وجهة غير معلومة، قبل أن تفارق الضحية الحياة دقائق قليلة بعد تلقيها للطعنة، متأثرة بالجرح الغائر والنزيف الحاد الذي أصيبت به.

وخلف الحادث صدمة كبيرة لدى جيران ومعارف الضحية، فيما استنفر مختلف مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان وتمت معاينة جثة الهالكة قبل أن يتقرر نقلها لمستودع الأموات، في الوقت الذي باشرت فيه عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية و التي أفضت لتوقيف المشتبه بها في ظرف زمني وجيز.

وجرى إحالتها على سرية الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معها بخصوص الواقعة، ودوافع وأسباب إقدامها على ارتكابها لفعلها الجرمي.

وبينت التحقيقات الأولية معها أن سبب إقدامها على إرتكابها للجريمة راجع إلى عدم تمكينها من طرف زوجة عمها من مبلغ مالي مقدر في 250 درهما كانت مدينة به لها ما جعلها تدخل معها في صراع انتهى بإزهاق روحها.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم المشتبه بها من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بإمنتانوت، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال أمس الأحد 9 شتنبر، حيث جرى الاستماع إليها في محضر قانوني، وإيداعها السجن المحلي بالأوداية وإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث، وذلك من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيته إحداثه.