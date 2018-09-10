عاجل..تلاميذ يقاطعون الدراسة وأولياء الأمور ينظمون مسيرة احتجاجية ضواحي تنغير+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حوالي ألف تلميذ، قرروا يومه الاثنين، مقاطعة الدراسة، بؤسسات أمسمير التابعة لمنطقة تنغير، وذلك للمطالبة بإنشاء أقسام داخلية بالمسالك الابتدائية والإعدادية والثانوية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن حوالي ألف تلميذ، قرروا يومه الاثنين، مقاطعة الدراسة، بؤسسات أمسمير التابعة لمنطقة تنغير، وذلك للمطالبة بإنشاء أقسام داخلية بالمسالك الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأوضح المصدر ذاته أن أباء وأولياء الأمور، نظموا مسيرة بقرية أمسمير، طالبوا من خلالها وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تخصيص أقسام داخلية، وذلك نظرا لتواجد المؤسسات بمناطق بعيدة عن المركز وهو ما يكلف الأسر مصاريف مهمة من أجل التنقل.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 400 تلميذ، قرروا الأسبوع الماضي، مقاطعة الدراسة، ورفع أولياء أمورهم العديد من الشعارات التي طالبوا من خلالها بتوفير الظروف المناسبة لأبنائهم.