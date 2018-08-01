أمطار وزخات رعدية اليوم الاثنين بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات أو زخات مطرية محلية فوق كل من الواجهة المتوسطية، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط. كما ستتشكل سحب

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات أو زخات مطرية محلية فوق كل من الواجهة المتوسطية، والريف، وشمال المنطقة الشرقية، والأطلس المتوسط. كما ستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محتملة فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل.

وستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة خلال الليل، ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وهضاب والماس، وما بين 19 و25 درجة بالجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و22 درجة عموما بباقي المناطق.

وستتأرجح خلال النهار درجات الحرارة ما بين 18 و23 درجة بمرتفعات الأطلس، وشرق الواجهة المتوسطية، وما بين 24 و30 درجة بمنطقة طنجة، والسهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة داخل اللوكوس، والغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.