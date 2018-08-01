الرصاص يلعلع في سماء تيزنيت...تفاصيل خاصة ﻿

اضطر عنصر من عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، قبل قليل لإطلاق النار على تاجر مخدرات وصف بالخطير، أثناء عملية توقيفه قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اضطر عنصر من عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، قبل قليل لإطلاق النار على تاجر مخدرات وصف بالخطير، أثناء عملية توقيفه قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها ''شوف تيفي'' من عين المكان، فقد تفاجأت دورية للأمن الوطني بشخص من ذوي السوابق العدلية يبلغ من العمر 33 سنة يعرض سيدة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وبحوزته حقيبة بها كمية من مخدر ''الشيرا''، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة بتيزنيت، وبعد محاولة توقيفه أبدى مقاومة شرسة لعناصر الأمن، وحاول الفرار ما جعل أحد العناصر يستعين بسلاحه الناري الوظيفي، فأطلق رصاصات تحذيرية في الهواء لجعله يستسلم وينصاع لأوامر رجال الأمن.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن السيدة التي كان المشتبه به يتعارك معها فرت هاربة لوجهة غير معلومة بعدما حضرت العناصر الأمنية، ويجهل إن كانت لها صلة به أم أنها فقط كانت ضحية اعتداء من طرفه.

هذا وبعد توقيف المعني بالأمر، عثر لديه على كمية من الحشيش قدرت بحوالي 40 غرام مجزأة لأطراف قصد بيعها ومبلغ مالي ناهز 2000 درهم وهاتفين من النوع الرفيع، كما بين تنقيطه أنه من ذوي السوابق العدلية في السرقة والاتجار بالمخدرات ومبحوث عنه على صعيد الجهة بعدة مدن كإنزكان وسيدي إفني في قضايا تتعلق بترويج مخدر الشيرا.

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.