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المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا | ثقافة و فنون

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المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 02:12 المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا | ثقافة و فنون
المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط بإيطاليا
يحل المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، التي ستنطلق فعالياتها غدا الاثنين وستتواصل إلى غاية 16 شتنبر الجاري في أوترانتو جنوب إيطاليا.

شوف تيفي

يحل المغرب ضيف شرف الدورة العاشرة لمهرجان صحافيي المتوسط، التي ستنطلق فعالياتها غدا الاثنين وستتواصل إلى غاية 16 شتنبر الجاري في أوترانتو جنوب إيطاليا.

و ذكرت جمعية الثقافة المتوسطية المنظمة للمهرجان، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه الأحد، أن المشاركة المغربية ستضفي لمسة جديدة على هذا المهرجان من خلال نصب ثلاث خيام في أهم ساحات مدينة أوترانتو الساحلية تحتضن واحدة منها محاضرات وندوات حول دور المغرب في ''استتباب الأمن في منطقة المتوسط''، فيما تحتضن الخيمتان الأخريتان حفلات شاي ، و أمسيات موسيقية لفرق من جنوب المملكة ، كما ستقدم للمشاركين المتوسطيين رؤية شاملة عن الثقافة المغربية في تعدديتها وتنوع روافدها.

وسيتم خلال هذا الحدث ، الذي سيشارك فيه صحافيون من دول البحر الأبيض المتوسط ، لاسيما من إيطاليا و مفكرين وصناع الرأي، ندوات في ساحات أوترانتو تعرف بالموروث الثقافي وبالمؤهلات السياحية و بالفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب .

و ستعرف الدورة العاشرة للمهرجان تقديم كتب تتناول قضايا المتوسط، من بينها الهجرة باعتبارها موضوعا يحظى باهتمام المجتمع الإيطالي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ضيف شرف الدورة مهرجان صحافيي المتوسط إيطاليا

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