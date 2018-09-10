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استقالات جماعية تعصف بحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة

بتاريــخ : 10 شتنبر 2018 / 01:56 استقالات جماعية تعصف بحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة | بوليتيك
استقالات جماعية تعصف بحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة
علـمت ''شـوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن موجة من الاستقالات الجماعية تعصف بحزب العدالة و التنمية في جهة الداخلة وادي الذهب خلال الفترة الأخيرة.

شــوف تيفي: يحيى الــغليـظ

علـمت ''شـوف تيفي''، من مصادر جد مطلعة، أن موجة من الاستقالات الجماعية تعصف بحزب العدالة و التنمية في جهة الداخلة وادي الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت ذات المصادر لــ''شـوف تيفي''، أن سبب هذه الاستقالات هو حالة الفراغ السياسي التي تعيشها تنظيمات الحزب الجهوية.

وأضافت ذات المصادر أن أحد أطر الحزب البارزين و عضو المجلس الوطني و مرشح سابق للبرلمان '' لحبيب اسويدي ''، نشر مؤخراً على حائطه بـ''الفيسبوك'' استقالته موجهة إلى الأمين العام للحزب ،حيث عزى أسبابها إلى عبثية لجنة التسير و عدم مسؤولية الكتابة الجهوية، بالإضافة إلى استغلال الصفة و الاغتناء على حساب الغير من خلال الاستفادة خارج القانون من بقع أرضية تعكس تورطهم وعدم اكتراثهم بمبائ الحزب ومرجعيته، والتبخيس بأصوات الساكنة.

و أضافت المصادر نفسها، أن أحد مناضلي الحزب '' عبد السلام بحتى '' قدم هو الآخر استقالته بعد 12 سنة من الارتباط الفعلي بالحزب ، و عزى سببها إلى العبث في التسيير و احتجاجاً منه على خرق القوانين و المبادئ داخل تنظيم الحزب جهوياً .

مصادر ''شوف تيفي''، أشارت إلى أن مزيد من الاستقالات ستتواصل خلال الفترة القادمة و هو مايدل على فقدان حزب المصباح مزيد من انصاره.

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شوف تيفي المغرب الداخلة حزب العدالة والتنمية المصباح استقالات جماعية

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