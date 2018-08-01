افتتاح الموسم الدراسي الجديد للمعاهد الموسيقية والفنون الكوريغرافية ابتداء من 17 أكتوبر ﻿

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال '' قطاع الثقافة'' افتتاح الموسم الدراسي الجديد للمعاهد الموسيقية والفنون الكوريغرافية 2018 -2019 ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 17 أكتوبر كموعد موحد.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال '' قطاع الثقافة'' افتتاح الموسم الدراسي الجديد للمعاهد الموسيقية والفنون الكوريغرافية 2018 -2019 ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 17 أكتوبر كموعد موحد.

وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أنه تم توفير كل الوسائل التقنية واللوجيستيكية لعقلنة وتحديث التواصل مع هذه المؤسسات عن بعد، وذلك باعتماد الخدمة الإلكترونية في عمليات التسجيل المحددة في الفترة ما بين 01 و 14 أكتوبر من السنة الجارية، وتعميمها وطنيا على كل المعاهد الموسيقية التابعة للوزارة، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.

ودعت الوزارة، عبر ذات البلاغ، كل العاملين بالمعاهد الموسيقية من إداريين وأطر تربوية، إلى مد يد العون و المساعدة للمرتفقين لمواكبة عملية التسجيل الإلكتروني، بتقديم كافة التسهيلات والتوجيهات، تيسيرا للتعاطي مع هذه الخدمة الجديدة التي من شأنها الارتقاء بمستويات جودة الخدمة العمومية وتفادي عوامل الاكتظاظ وهدر الزمن الإداري.

كما أعربت الوزارة عن عزمها على الاستمرار في نهج سياسة القرب وتحقيق العدالة المجالية في الميدان الثقافي والفني، وذلك بافتتاح معهدين جديدين بكل من مدينة قلعة السراغنة ومدينة خنيفرة خلال هذا الموسم، في أفق إحداث أربعة معاهد أخرى برسم الموسم الدراسي المقبل، مما سيقوي أداء الشبكة الوطنية للمعاهد الموسيقية التابعة للوزارة و البالغ عددها حاليا تسعة وعشرين مؤسسة للتعليم الموسيقي موزعة على مختلف جهات و أقاليم و مدن المملكة.

وخلص البلاغ الى أن لجانا مختصة تنكب على دراسة السبل المثلى لتطوير منظومة التعليم الموسيقي، بهدف إعداد نصوص قانونية جديدة من شأنها تنظيم وتأطير التعليم الفني بالمغرب.