النيابة العامة السعودية تحدد ''واجبات'' المقيمين في المملكة ﻿

نشرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بيانا مقتضبا حددت فيه الواجبات التي يتعين على المقيمين في المملكة مراعاتها.

شوف تيفي

نشرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، بيانا مقتضبا حددت فيه الواجبات التي يتعين على المقيمين في المملكة مراعاتها.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن ''المقيمين في المملكة ملتزمون بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره''.

وسبق أن ضبطت الجهات الأمنية بالسعودية وافدا مصريا بعد ظهوره ''بشكل مسيء'' في مقطع فيديو مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، مخالفا بذلك قوانين العمل في السعودية.

وذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام سعودية، يوم أمس السبت، أن الجهات الأمنية في المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم اتهم بالتحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية المحلية.