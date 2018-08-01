الإعلام الإسباني يحذر :المغرب يعرف أكبر موجة هجرة سرية من قبل شبابه ﻿

حذر الإعلام الإسباني من الارتفاع غير المسبوق في أعداد الشباب المغاربة الذين اختاروا الهجرة سرا إلى الجهة الأوروبية عبر قوارب الموت.

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حذر الإعلام الإسباني من الارتفاع غير المسبوق في أعداد الشباب المغاربة الذين اختاروا الهجرة سرا إلى الجهة الأوروبية عبر قوارب الموت.

وأكدت صحيفة ''إلفارو دي سيوتا'' أمس السبت، أن عدد القاصرين والشباب المغاربة الذين يعبرون مضيق جبل طارق بات يفوق نظرائهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ورأت ذات الصحيفة أن موجة الهجرة هاته المثيرة للقلق ترتبط بالأزمة الاقتصادية التي تضرب الشباب المغربي الذي وجد نفسه بدون مستقبل أو أي أمل في تحسين وضعيته الاجتماعية ليختار المغامرة بحياته عابرا المضيق.

وأضافت الصحيفة، أن المثير للانتباه أيضا هو أن عمليات الهجرة السرية عبر الزوارق أصبحت توثق عبر هواتف الشباب المغامرين، كدليل على أنهم يفخرون بمحاولتهم هجرة وطنهم الأم والبحث عن لقمة عيش في أوروبا قد تأتي وقد لا تأتي.

وذكرت ''إلفارو دي سيوتا'' بأن أعدادا كبيرة من الشباب الذين اختاروا حل ''الحريك''، انقطعت أخبارهم، فلا هم طمأنوا أسرهم عند وصولهم إلى الضفة الأخرى، ولا طفت جثثهم على سطح شواطئ البحر المتوسط ليبقى مصيرهم مجهولا.