إصــابة 4 أشخاص في حادثة سير مروعة بين العيون وطرفاية ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة العيون وطرفاية، مساء اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، إثر انقلاب سيارة من الحجم الصغير.

شـوف تيفي: العيون

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة العيون وطرفاية، مساء اليوم الأحد، حادثة سير مروعة، إثر انقلاب سيارة من الحجم الصغير.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادثة ناتجة عن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المقود، وانقلاب السيارة خارج الطريق.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه الحادثة المروعة، تسببت في إصابة السائق وثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

إلى ذالك، وفور علمها، حلت عناصر الدرك والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الحسن بالمهدي بالعيون، قصد تلقي العلاجات الضرورية.