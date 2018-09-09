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عاجل..بعد اختفاء طفلين شقيقين بشاطئ المهدية: مياه شاطئ بوقنادل بسلا تلقي بجثة واحد منهما

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 22:44 عاجل..بعد اختفاء طفلين شقيقين بشاطئ المهدية: مياه شاطئ بوقنادل بسلا تلقي بجثة واحد منهما | حوادث و حقوق
عاجل..بعد اختفاء طفلين شقيقين بشاطئ المهدية: مياه شاطئ بوقنادل بسلا تلقي بجثة واحد منهما
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مياه شاطئ بوقنادل بسلا، ألقت قبل قليل من يومه الأحد، بجثة أحد الطفلين اللذين اختفيا من شاطئ المهدية بالقنيطرة، أمس السبت.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مياه شاطئ بوقنادل بسلا، ألقت قبل قليل من يومه الأحد، بجثة أحد الطفلين اللذين اختفيا من شاطئ المهدية بالقنيطرة، أمس السبت.

وأوضح المصدر ذاته أن والد الطفلين الغريقين، في طريقه إلى مدينة سلا لرؤية جثة طفله البالغ من العمر قيد حياته 5 سنوات، مشيرا إلى أن مصير شقيقه مازال إلى حدود الساعة مجهولا.

وكانت قريبة الطفلين، قد أوضحت في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، صباح يومه الأحد، أن الأمر يتعلق بأحمد البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقه إسلام البالغ من العمر 5 سنوات، واللذان اختفيا بشاطئ المهدية في ظروف غامضة خلال لعبهما أمام والدتهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنيطرة شاطئ المهدية الاختطاف منطقة سيدي يحيى الغرب

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