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ألمانيا تقرر ترحيل 44 "مشرملا" مغربيا دفعة واحدة بسبب جريمة قتل

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 22:31 ألمانيا تقرر ترحيل 44 مشرملا مغربيا دفعة واحدة بسبب جريمة قتل | دولي
ألمانيا تقرر ترحيل 44 "مشرملا" مغربيا دفعة واحدة بسبب جريمة قتل
قررت ولاية سكسونيا الألمانية ترحيل 65 من الأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، بعد وفاة مواطن ألماني إثر تعرضه لهجوم بسلاح أبيض على يد جانحين أجانب.

شوف تيفي

قررت ولاية سكسونيا الألمانية ترحيل 65 من الأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، بعد وفاة مواطن ألماني إثر تعرضه لهجوم بسلاح أبيض على يد جانحين أجانب.

وكشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن وزير داخلية سكسونيا بعث رسالة إلى وزير الداخلية الفيدرالي هورست سيهرفر، أنه قرر ترحيل 65 من الأجانب إلى بلدانهم، بعد واقعة وفاة شخص في هجوم مسلح، مشيرة أن هؤلاء متورطون في جرائم مختلفة.

ويتصدر المغاربة قائمة المرشحين للترحيل في هذه العملية ، بـ 44 شخصا يليهم الجورجيون بـ 6 أشخاص و 5 تونسيين، وليبيين اثنين، و8 أشخاص ينحدرون من لبنان والكاميرون وإيران وروسيا والهند والصومال وأفغانستان والجزائر.

وتشهد ولاية ساكسونيا مظاهرات متواصلة برز فيها بقوة التيار اليميني المتطرف بخطابه المعادي للأجانب، منذ الإعلان قبل أسبوعين عن مقتل رجل في منتصف الثلاثينات متأثرا بجروحه بعد طعنه بسكين. وقالت الأجهزة الأمنية حينها إن الضحية ألماني.

وأعلنت السلطات عن اعتقال شابين مهاجرين، أحدهم عراقي والآخر سوري، يتواجدان منذ أسبوعين قيد الحبس الاحتياطي.

فيما يتم البحث عن شاب ثالث يعتقد أنه ضالع في الجريمة.

 

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