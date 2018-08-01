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نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

ســـار للطلبة.. حذف الشفوي في مباريات الماستر بفاس بعد فضيحة الماستر مقابل المال

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 22:04 ســـار للطلبة.. حذف الشفوي في مباريات الماستر بفاس بعد فضيحة الماستر مقابل المال | مجتمع
ســـار للطلبة.. حذف الشفوي في مباريات الماستر بفاس بعد فضيحة الماستر مقابل المال
قطع رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مع الزبونية والمحسوبية والبيع والشراء في ولوج الماستر من خلال اعتماده ولأول مرة على معايير جد صارمة في عملية الانتقاء .

شوف تيفي

قطع رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مع الزبونية والمحسوبية والبيع والشراء في ولوج الماستر من خلال اعتماده ولأول مرة على معايير جد صارمة في عملية الانتقاء .

حيث وجه مراسلة لكافة عمداء المؤسسات الجامعية ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها اليوم، تحثهم على ضرورة تعليق المذكرات الوزارية في الموضوع، والامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات.

كما دعا في ذات المراسلة معالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، وتكون هذه المعايير معلنة سلفا، لتحتسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء. مشددا في ذات السياق، على السهر على توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق دون معرفة أسماء المرشحين، وعلى تهيئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة والنقط التي حصل عليها كل طالب سواء في دراسة الملفات أو الكتابي.

وأضافت ذات المراسلة، أنه قبل نشر نتائج كل مرحلة من مراحل الانتقاء من طرف إدارة المؤسسة يتوجب مراجعة مضامين الوثائق بدقة في المصالح المختصة، مع استحضار مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية والمشروع المعتمد لكل تكوين وميثاق الامتحانات وباقي المقتضيات القانونية، للتأكد من توفر كل العناصر المطلوبة (العدد، الأسماء المعنية، النقط، الترقيمات، الخ)

وبمجرد تسجيل الناجحين وانطلاق الدراسة، فرض رئيس الجامعة أرشفة كل الوثائق ذات الصلة بالمباراة في الإدارة، و موافاة رئاسة الجامعة بملفات متكاملة عنها، تتضمن نسخا ورقية للوثائق (إعلان فتح التكوين، معايير الانتقاء، محاضر كل مراحل الانتقاء موقعة من طرف الأساتذة وحاملة لخاتم المؤسسة، لوائح المقبولين في كل مرحلة، الخ) مرفقا بقرض مدمج يتضمن الصيغة الإلكترونية لكل الوثائق .

كما حثهم في ذات المراسلة على التنزيل الدقيق لهذه التوجيهات وموافاته بالملفات المطلوبة (ورقية و إلكترونية)، قبل 10 أكتوبر 2018 ،و إشعاره فورا بكل حدث يتعلق بالموضوع في حينه، حتى يتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.

وأضافت المراسلة أن انتهاج مساطر شفافة و دقيقة في الانتقاء، مطابقة للقانون و مضامين دفاتر الاعتماد و ميثاق الامتحانات بالجامعة يأتي لحماية المجهودات الجبارة لأساتذة الجامعة و مؤسساتها لفتح تكوينات جيدة في الدكتوراه و الماستر و الإجازة وباقي المستويات، إحساسا منهم بالغيرة على مستقبل البلاد و طموحات الأجيال الصاعدة وخدمة المصلحة العامة.

 

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شوف تيفي المغرب فاس الشفوي مباريات الماستر فضيحة

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