مديرية ''الحموشي'' تطلق عملية واسعة لتحديث وعصرنة الفرق الأمنية بأكادير ﻿

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية هذا الأسبوع، عملية واسعة لإعادة هيكلة وتحديث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية هذا الأسبوع، عملية واسعة لإعادة هيكلة وتحديث مجموعة من الفرق والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير.

وأكدت المديرية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي''، بنسخة منه أن هذه العملية تروم إعادة هيكلة شاملة لفرق التدخل المكلفة بالمحافظة على النظام العام، وذلك عبر توحيد وعصرنة بنياتها الجهوية وآليات عملها، فضلا عن تعزيزها بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية والبنيات التحتية الضرورية، فضلا عن إحداث فرق جديدة تستجيب للحاجيات المتجددة في المجال الأمني.

وأضاف ذات البلاغ أن الفرق الجديدة التي سيتم إحداثها على مستوى ولاية أمن أكادير، تشمل الفرق المتخصصة في حماية المنشآت والمؤسسات ذات الحساسية العالية والمصالح الأجنبية بالمدينة، بالإضافة إلى أخرى مكلفة بالمحافظة على النظام العام والتدخل في الحالات المستعجلة بمختلف المدن والمناطق الحضرية التابعة ترابيا لنفوذ ولاية أمن أكادير.

وتهدف هذه العملية إلى مواكبة التطور العمراني ونمو الأنشطة الاقتصادية بالمدينة ومناطقها المدارية، مع ما يصاحب هذا النمو من تنوع وتزايد الحاجيات والمتطلبات الأمنية، وهي الحاجيات التي تعمل مصالح الأمن على الاستجابة لها بالفعالية والمهنية المطلوبة، وذلك وفق استراتيجيات عملية تمتد على المديين الطويل والقصير.

ويأتي هذا العمل تنزيلا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بإرساء دعائم تدبير عملياتي أمثل لمختلف المصالح البنيات الترابية التابعة لها، واستكمالا لتجارب سابقة بكل من ولايات أمن الرباط والعيون وطنجة والدار البيضاء.