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حادثة سير خطيرة تخلف 4 ضحايا بشيشاوة ''صورة''

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 20:55 حادثة سير خطيرة تخلف 4 ضحايا بشيشاوة صورة | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة تخلف 4 ضحايا بشيشاوة ''صورة''
نقل قبل قليل 4 أشخاص لمستعجلات المستشفى الإقليمي ''محمد السادس'' بشيشاوة وذلك إثر إصابتهم بجروح بليغة في حادثة سير وقعت بعد اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بدوار ''تفيطور'' التابع لجماعة

شوف تيفي:شيشاوة

نقل قبل قليل 4 أشخاص لمستعجلات المستشفى الإقليمي ''محمد السادس'' بشيشاوة وذلك إثر إصابتهم بجروح بليغة في حادثة سير وقعت بعد اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 بدوار ''تفيطور'' التابع لجماعة إروهالن إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه، الشيء الذي أدى إلى اصطدام قوي بين سيارة من نوع ''بيكوب''، وسيارة ''ترانزيت'' قادمة في الاتجاه المعاكس ما ألحق أضرارا جسيمة بواجهاتهما الأمامية، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح بليغة حالة واحد منهم جد خطيرة بعدما تعرض لكسر على مستوى رجله اليمنى .

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وجرى نقل المصابين على وجه السرعة صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بشيشاوة، غير أن خطورة إصابة أحد الضحايا عجلت بتوجيهه نحو مراكش على متن سيارة إسعاف، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق من لدن عناصر الدرك الملكي حول حيثيات وملابسات وأسباب وقوع الحادث.

 

 

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شوف تيفي المغرب شيشاوة 4 مصابين جروح بليغة حادثة سير

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