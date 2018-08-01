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خطيـــر .. ''شارجور'' يتسبب في اندلاع حريق مهول بمنزل في كلميم

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 20:51 خطيـــر .. شارجور يتسبب في اندلاع حريق مهول بمنزل في كلميم | حوادث و حقوق
خطيـــر .. ''شارجور'' يتسبب في اندلاع حريق مهول بمنزل في كلميم
عـلمت ''شوف تيفي''، أن حريقاً مهولاً التهم، عصر اليوم الأحد، منزلاً بأكمله في شارع المسيرة بمدينة كلميم.

شــوف تيفي: كـلميـم

عـلمت ''شوف تيفي''، أن حريقاً مهولاً التهم، عصر اليوم الأحد، منزلاً بأكمله في شارع المسيرة بمدينة كلميم.

وحسب مصادر عليمة لـ ''شوف تيفي''، فإن الحريق ناتج عن تماس كهربائي تسبب فيه شاحن هاتف محمول ''شارجور''، حيث خلف الحريق بعض الخسائر المادية، فيما لم يخلف أي خسائر بشرية.

وأوضحت ذات المصادرـ بأن الحريق شبّ داخل المنزل بعدما غادره صاحبه، تاركاً الشاحن موصولاً بالهاتف لمدة طويلة بالكهرباء، ما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنتها التي التهمت كل ما بداخل المنزل من أفرشة وأثاث.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمكن رجال المطافئ من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كــامل.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شارجور شاجن هاتف حريق منزل تماس كهربائي

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