السويد: توقعات بفوز اليمين المعادي للمهاجرين في الانتخابات التشريعية ﻿

من المتوقع أن يفوز اليمين المعادي للمهاجرين في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السويد.

شوف تيفي وكالات

من المتوقع أن يفوز اليمين المعادي للمهاجرين في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في السويد.

حيث بدأ الناخبون بالسويد في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، والتي من المتوقع أن يحقق فيها اليمين المتطرف مكاسب كبيرة، خاصة وأنه من دعاة الانسحاب من الاتحاد الأوربي وتجميد الهجرة.

ومن المنتظر أن يصبح حزب الديمقراطيين السويديين ''الشعبوي''، أكبر حزب في البلد، على غرار النتائج التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في كل أوروبا، عقب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا المتصاعدة يوما بعد آخر.

وحصل حزب الديمقراطيين السويديين، في استطلاعات الرأي، على نحو 17% بزيادة عن النسبة التي حققها في انتخابات 2014 وبلغت 13 في المئة، في حين وصلت النسبة على الإنترنت نحو 25 % من الأصوات لصالح الحزب، إذ من المرجح أن تجعله أكبر حزب يطيح بالحزب الديمقراطي الاشتراكي لأول مرة منذ قرن.

وسجلت السويد أكثر من 394 ألفا و500 طلب لجوء بين 2012 و2017، وهو رقم قياسي في أوربا، حيث استقبلت السويد في العام 2015 وحده أكثر من 160 ألف طالب لجوء، كما قبلت السويد عددا من طالبي اللجوء، أكثر من أية دولة أخرى في أوربا بالنسبة لعدد سكانها في 2015، ما نجم عنه إعادة فرض عمليات المراقبة على حدودها وتشديد شروط الاستقبال على أراضيها.