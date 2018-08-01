شابة جزائرية تتسبب في وقوع خلاف بين لمجرد وبهاوي ﻿

حاول العديد من النشطاء الوصول إلى الأسباب التي دفعت بالفنان سعد لمجرد إلى سحب إعجابه بحساب الفنان الصاعد زهير بهاوي، حيث أشار البعض إلى أن قيام بهاوي بالتفاعل مع صورة للجزائرية بطلة فيديو كليب

''شوف تيفي''

حاول العديد من النشطاء الوصول إلى الأسباب التي دفعت بالفنان سعد لمجرد إلى سحب إعجابه بحساب الفنان الصاعد زهير بهاوي، حيث أشار البعض إلى أن قيام بهاوي بالتفاعل مع صورة للجزائرية بطلة فيديو كليب ''كازبلانكا'' قد يكون السبب وراء وقوع خلاف بين الفنانين.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن السبب الحقيقي وراء سحب لمجرد لإعجابه من صفحة بهاوي غير معروف إلى حدود الساعة، وبالتالي فإن لمجرد لا يمكن أن يقطع صداقته مع بهاوي بسبب إعجاب هذا الأخير بالموديل الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة صداقة قوية جمعت بين لمجرد وبهاوي، وقد ظهرا معا قبل ثلاث سنوات، بمهرجان موازين، حيث كان للمجرد الفضل في تعرف الجماهير المغربية على بهاوي.