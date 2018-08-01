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صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 20:09 صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة | حوادث و حقوق
صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة
علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت أول أمس الجمعة، من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار بني وردان التابع لإقليم تازة، بعدما رفضت أسرتها تزويحها بشاب ينحدر من نفس الدوار.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، اختفت أول أمس الجمعة، من داخل منزل أسرتها المتواجد بدوار بني وردان التابع لإقليم تازة، بعدما رفضت أسرتها تزويحها بشاب ينحدر من نفس الدوار.

وأوضح والد الفتاة ''أحلام'' في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن شابا تقدم لخطبة ابنته إلا أنه قام برفض عرضه، نظرا لسمعته السيئة وإدمانه على المخدرات، ما دفع هذا الشاب إلى تهديده باختطاف ''أحلام'' وإضرام النار بمنزل الأسرة.

وأشار المتحدث إلى أنه تفاجأ يوم الجمعة، باختفاء ابنته القاصرة، ليسارع إلى تقديم شكاية لدى مصالح الدرك الملكي والتي لم تقم إلى حدود الساعة بأي خطوة للعثور عليها، مشددا على أنه أرسل بعض معارفه لمنزل الشاب، من أجل مطالبته بالكشف عن مصير ''أحلام'' إلا أن أسرة الشاب، نفت علاقة ابنها بالموضوع.

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