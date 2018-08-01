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مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 19:52 مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس | دولي
مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس
تردد خبر عزم الملياردير ورجل الأعمال الصيني ''جاك ما''، وأحد مؤسسي عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ''علي بابا'' ورئيس مجلس إدارته، خلال اليومين الماضيين، التقاعد والرحيل عن إمبراطورية تقدر قيمتها

شوف تيفي وكالات

تردد خبر عزم الملياردير ورجل الأعمال الصيني ''جاك ما''، وأحد مؤسسي عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ''علي بابا'' ورئيس مجلس إدارته، خلال اليومين الماضيين، التقاعد والرحيل عن إمبراطورية تقدر قيمتها بأكثر من 420 مليار دولار.

خبر نية التقاعد، وبعد انتشاره من نيويورك بقوة جرى نفيه في بكين ثاني يوم، وكل ذلك كان يجري وسط حرب تجارية مستعرة بين الولايات المتحدة والصين، تقدر قيمتها بنحو 505 مليارات دولار.

وكانت صحيفة ''نيويورك تايمز'' قالت إن ''جاك ما'' البالغ من العمر 54 عاماً، أسر لها بخطواته المستقبلية، وعزمه السير على خطى مؤسس ''مايكروسوف'' بيل غيتس ''الذي تحول للعمل الخيري مودعاً ''مايكروسوفت'' وهي التي كانت تتربع على عرش شركات التكنولوجيا بالعالم.

ودفع الخبر المثير للجدل، صحيفة the South China Morning Post الصينية والمملوكة من مجموعة علي بابا نفسها إلى نفي مزاعم التقاعد مؤكدة أن ''جاك ما''، سيعلن خطة حول من سيخلفه بالشركة، وأنه سيبقى حاليا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.

وبحسب مقابلة له مع بلومبرغ، يطمح ''جاك ما'' إلى ''الكثير من الأشياء التي تعلمها من بيل غيتس'' فثاني أغنى رجل بالصين يقول في مقارنته لنفسه مع أكبر أثرياء الولايات المتحدة بيل غيتس : ''لا يمكنني أن أصبح بمستوى ثرائه، ولكن يمكنني أن أقوم بشيء واحد على نحو أفضل منه وهو التقاعد في وقت أبكر منه''. وعبّر ''جاك ما'' عن رغبة تبدو جامحة ومستغربة في أنه سيعود يوما ما إلى ''التدريس''.

 

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شوف تيفي الصين أمريكا جاك ما بيل غيتس

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