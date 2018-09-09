طلبة القاضي عياض بمراكش يطالبون بإيقاف ماستر'' السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية'' ﻿

احتج طلبة الماستر بشعبة علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض بمراكش على الوضع المتدني للمستوى التكويني بالماستر.

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احتج طلبة الماستر بشعبة علم الاجتماع بجامعة القاضي عياض بمراكش على الوضع المتدني للمستوى التكويني بالماستر.

وقد التجأ طلبة الماستر بوحدة ''السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية'' إلى موقع منظمة أفاز العالمية التي أطلقت عام 2007، التي تضم 40 مليون منخرط، وهي تناضل من أجل قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع.

حيث عبر الطلبة عن شكايتهم المعنونة ب(أوقفوا ماستر '' السوسيولوجيا و التحولات المجتمعية '' :طلبة جامعة القاضي عياض – مراكش)، بالموقع العالمي ''كعموم الكليات الجامعية تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية على وقع فضيحة جديدة مدوية يعرفها مسلك الماستر تخصص علم الاجتماع، وحدة (السوسيولوجيا و التحولات المجتمعية )، الذي لم يأت بأي جديد سوى اعتماد مواد الإجازة الأساسية كمواد رئيسية درسها طلبة علم الاجتماع لمدة ثلاث سنوات''.

وأضافت الشكاية '' ما اعتبره الطلبة استهتارا بمستوى الطلبة و عجز الأساتذة المشرفين عن الاجتهاد و تضمين مقرر الماستر على مواد سوسيولوجية ترقى بمستوى الطالب إلى مستوى أكاديمي يمكنه من آليات البحث السوسيولوجي المعمقة و إعداده إعدادا جيدا لرسالة الدكتوراه.

كما استنكر طلبة علم الاجتماع '' غياب الرقابة البيداغوجية على مثل هذه الممارسات التي تضرب المنظومة التعليمية الجامعية و يحملون منسقة الماستر زوجة رئيس الشعبة مسؤولية الفساد البيداغوجي''.

وأضافت الشكاية، '' و يطالبون من عميد الكلية التدخل العاجل لأجل إعادة النظر في مسلك ماستر '' السوسيولوجيا و التحولات المجتمعية ''.