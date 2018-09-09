 فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة ''سيدي علي'' من قنينات الماء ﻿
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فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة ''سيدي علي'' من قنينات الماء

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 19:20 فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة سيدي علي من قنينات الماء | مجتمع
فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة ''سيدي علي'' من قنينات الماء
هل تحولت مياه ''سيدي علي'' إلى علامة تجارية مرفوضة ؟ سؤال نطرحه على ضوء لجوء أحد الفنادق الكبرى بوسط الدار البيضاء، إلى إزالة علامة ''سيدي علي'' المملوكة لسيدة الأعمال مريم بنصالح الرئيسة السابقة

شوف تيفي:

هل تحولت مياه ''سيدي علي'' إلى علامة تجارية مرفوضة ؟ سؤال نطرحه على ضوء لجوء أحد الفنادق الكبرى بوسط الدار البيضاء، إلى إزالة علامة ''سيدي علي'' المملوكة لسيدة الأعمال مريم بنصالح الرئيسة السابقة للباطرونا، من قنينات الماء المعروضة على موائد الزبناء، بل حتى ضيوف المقاولات الزبونة التي اعتادت تنظيم اللقاءات والندوات الصحفية برحاب الفنادق المشار إليها، من قبيل شركة ''أكسنت'' التي نظمت أول أمس ندوة صحفية لغرض عرض مستجدات هواتفها الجديدة بالسوق المغربي، في غياب علامة ''سيدي علي'' التي أزيلت من قنينات المياه، مع الإبقاء على ''لوغو'' المياه المحسوبة على باقي الشركات المنافسة.

 

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات على لسان مصدر بأحد هذه الفنادق المذكورة، تفسر دوافع ومبررات اتخاذ إدارة هذا الأخير، لقرار إزالة علامة ''سيدي علي'' من قنينات المياه التي أُثير في شأنها جدل كبير في الأشهر القليلة الماضية، ''بمساعي إدارة الفندق إلى مراعاة مشاعر الزبناء وعدم إعطاء الإنطباع لرواد الفندق، بأن مسؤولي الوحدة الفندقية، هم ضد قرار ''المقاطعة'' الذي اتخذه المغاربة على نطاق واسع وغير مسبوق في حق عدد من المواد الإستهلاكية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء أحد الفنادق سيدي علي لوغو أكسنت

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