إدريس لشكر رفقة وفد من حزب الاتحاد يزور بديعة الراضي للاطمئنان عليها ﻿

قام الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر مرفوقا بعضوي المكتب السياسي فتيحة سادس والسعدية بنسهلي، بزيارة للإعلامية والقيادية بذات الحزب بديعة الراضي، للاطمئنان على صحتها

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قام الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر مرفوقا بعضوي المكتب السياسي فتيحة سادس والسعدية بنسهلي، بزيارة للإعلامية والقيادية بذات الحزب بديعة الراضي، للاطمئنان على صحتها بعد تعرضها لحادثة سير بالطريق السيار برشيد بوزكورة، استدعى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة بالرباط.

وعبرت الراضي عن أنها استرجعت عافيتها بعدما كانت قد أصيبت في حادثة سير يوم الجمعة المنصرم على الطريق السيار قرب برشيد، حيث قالت في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأحد:''الحمد لله ..شكرا أصدقائي على اتصالكم واتصالكن للاطمئنان على صحتي بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له بالطريق السيار قرب برشيد شكرا لكل من اعتنى بشخصي المتواضع''.

وأضافت الإعلامية ، في ذات التدوينة: ''شكرا لكافة الاتحاديين والاتحاديات من الأقاليم والجهات على كثافة الاتصال شكرا للأخ الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر الذي تابع وضعي عن قرب''.