هاذ شي خطير بزاف..اختفاء طفلين من شاطئ المهدية بالقنيطرة والقضية يمكن فيها الاختطاف+صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلين شقيقين ينحدران من منطقة سيدي يحيى الغرب، اختفيا، أمس السبت، في ظروف غامضة خلال تواجدهما رفقة أسرتهما بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلين شقيقين ينحدران من منطقة سيدي يحيى الغرب، اختفيا، أمس السبت، في ظروف غامضة خلال تواجدهما رفقة أسرتهما بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة.

وأوضحت قريبة الطفلين في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الأحد، أن الأمر يتعلق بأحمد البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقه إسلام البالغ من العمر 5 سنوات، واللذان اختفيا بشاطئ المهدية في ظروف غامضة خلال لعبهما أمام والدتهما.



وأضافت المتحدثة وهي تذرف الدموع بحرارة أن والدة الطفلين تقدمت بشكاية لدى المصالح الأمنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك احتمالا كبيرا إلى أن يكون للأمر علاقة بعملية اختطاف.