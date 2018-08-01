مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية ﻿

دعت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ''ميشيل باشيليت'' القضاء المصري إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

شوف تيفي وكالات

دعت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ''ميشيل باشيليت'' القضاء المصري إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت ''باشليه'' في بيان، إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك ”إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه، واصفة إياها بأنها ''أحكام غير عادلة''، معربة عن أملها في ''أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة''.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، أمس السبت، أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة، بعدما قامت القوات الأمنية، بفض اعتصام لأنصار الجماعة بالقوة، مما نتج عنه سقوط مئات الضحايا في صفوف المعتصمين، وكذلك العشرات في صفوف رجال الأمن عام 2013.