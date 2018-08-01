 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة | حوادث و حقوق

صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس | دولي

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس

طلبة القاضي عياض بمراكش يطالبون بإيقاف ماستر السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية | مجتمع

طلبة القاضي عياض بمراكش يطالبون بإيقاف ماستر'' السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية''

فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة سيدي علي من قنينات الماء | مجتمع

فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة ''سيدي علي'' من قنينات الماء

إدريس لشكر رفقة وفد من حزب الاتحاد يزور بديعة الراضي للاطمئنان عليها | بوليتيك

إدريس لشكر رفقة وفد من حزب الاتحاد يزور بديعة الراضي للاطمئنان عليها

هاذ شي خطير بزاف..اختفاء طفلين من شاطئ المهدية بالقنيطرة والقضية يمكن فيها الاختطاف+صورة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير بزاف..اختفاء طفلين من شاطئ المهدية بالقنيطرة والقضية يمكن فيها الاختطاف+صورة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية | دولي

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية

عاجل وبالفيديو والصور..ساكنة الرحامنة ببنجرير يخرجون للاحتجاج | مجتمع

عاجل وبالفيديو والصور..ساكنة الرحامنة ببنجرير يخرجون للاحتجاج

توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور | مجتمع

توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 18:26 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية | دولي
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية
دعت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ''ميشيل باشيليت'' القضاء المصري إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

شوف تيفي وكالات

دعت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ''ميشيل باشيليت'' القضاء المصري إلى إلغاء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت ''باشليه'' في بيان، إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك ”إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه، واصفة إياها بأنها ''أحكام غير عادلة''، معربة عن أملها في ''أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة''.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، أمس السبت، أحكاما بالإعدام شنقا على 75 متهما، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين، في قضية فض اعتصام رابعة، بعدما قامت القوات الأمنية، بفض اعتصام لأنصار الجماعة بالقوة، مما نتج عنه سقوط مئات الضحايا في صفوف المعتصمين، وكذلك العشرات في صفوف رجال الأمن عام 2013.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مصر الأمم المتحدة حقوق قضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس | دولي

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس

قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة | دولي

قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة

الجامعة العربية: لاسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة | دولي

الجامعة العربية: لاسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد | دولي

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد 25 عام من الخدمة..عساس وأسرتو كيعيشو التشرد في شوارع البيضاء | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

بعد 25 عام من الخدمة..عساس وأسرتو كيعيشو التشرد في شوارع البيضاء

بالفيديو..حقائق مثيرة عن انتحار شاب فكازا بالليل..مكانش شفار وهاكيفاش طاح | خارج البلاطو

بالفيديو..حقائق مثيرة عن انتحار شاب فكازا بالليل..مكانش شفار وهاكيفاش طاح

بالفيديو..بهذا الحماس تابع الجمهور الطنجاوي مباراة الأسود | خارج البلاطو

بالفيديو..بهذا الحماس تابع الجمهور الطنجاوي مباراة الأسود

شاهد.. فريق يمطر ملعبه بآلاف الدولارات لتحفيز جماهيره على حضور المباريات | قنوات أخرى

شاهد.. فريق يمطر ملعبه بآلاف الدولارات لتحفيز جماهيره على حضور المباريات

﻿

آخر المستجدات

صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

صادم..اختفاء فتاة قاصرة بعدما رفضت أسرتها تزويجها بشاب بتازة

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس | دولي

مؤسس علي بابا...سأترك المليارات وأعود للتدريس

طلبة القاضي عياض بمراكش يطالبون بإيقاف ماستر السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية | مجتمع

طلبة القاضي عياض بمراكش يطالبون بإيقاف ماستر'' السوسيولوجيا والتحولات الاجتماعية''

فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة سيدي علي من قنينات الماء | مجتمع

فندق شهير بالدار البيضاء يزيل علامة ''سيدي علي'' من قنينات الماء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.