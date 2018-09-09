عاجل وبالفيديو والصور..ساكنة الرحامنة ببنجرير يخرجون للاحتجاج ﻿

تعرف منطقة الرحامنة ببنجرير، في هذه اللحظات من يومه الأحد، خروج المئات من المواطنين للاحتجاج والمطالبة بضرورة إيجاد حلول تنهي معاناتهم بسبب التراجع الخطير المسجل في القطاع الصحي، ما تسبب مؤخرا في

''شوف تيفي''

تعرف منطقة الرحامنة ببنجرير، في هذه اللحظات من يومه الأحد، خروج المئات من المواطنين للاحتجاج والمطالبة بضرورة إيجاد حلول تنهي معاناتهم بسبب التراجع الخطير المسجل في القطاع الصحي، ما تسبب مؤخرا في ارتفاع حالات الوفاة بين المرضى.

وأوضح مصدر حقوقي لـ ''شوف تيفي'' أن تنسيقية الرحامنة المكونة من فعاليات مدنية وسياسية، قررت اليوم الأحد، الخروج للشارع والاحتجاج، بسبب حالة المركز الاستشفائي للرحامنة الذي لا يمكنه استقبال جميع الحالات، نظرا لعدم توفره على التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى قلة الأطر الطبية العاملة به.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحتجين، رفعوا مجموعة من الشعارات ومن بينها ''مسيرة الحق في الصحة''، و''حقنا في العلاج حقنا في الاستشفاء''، التي طالبوا من خلالها بضرورة تشييد مركز استشفائي كبير، ينهي معاناة الساكنة التي تضطر إلى السفر للمدن الكبرى حتى تحصل على ''الاستشفاء''.