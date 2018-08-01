توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة بالناظور ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما مستخدم في شركة للنقل البحري والثاني حارس أمن خاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخصين، أحدهما مستخدم في شركة للنقل البحري والثاني حارس أمن خاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه بهما جاء في أعقاب البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بعد ضبط شخصين مرشحين للهجرة غير المشروعة، تم توقيفهما متلبسين بمحاولة العبور عبر المركز الحدودي بميناء بني انصار بطريقة غير مشروعة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في مواجهة شرطيين يعملان بميناء بني انصار، وهما برتبة مقدم رئيس وحارس أمن، وذلك للاشتباه في علاقتهما المحتملة بأفراد هذه الشبكة الإجرامية.