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فضيحة..سيدة متزوجة حصلوها كتخون راجلها وكتمارس الجنس مع عشيقها تحت شجرة بمراكش

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 18:01 فضيحة..سيدة متزوجة حصلوها كتخون راجلها وكتمارس الجنس مع عشيقها تحت شجرة بمراكش | مجتمع
فضيحة..سيدة متزوجة حصلوها كتخون راجلها وكتمارس الجنس مع عشيقها تحت شجرة بمراكش
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بتمصلوحت بمراكش، أول أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، ينحدر من جماعة أكفاي، تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة تبلغ من العمر 33 سنة، تحت شجرة

''شوف تيفي''

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بتمصلوحت بمراكش، أول أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، ينحدر من جماعة أكفاي، تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة تبلغ من العمر 33 سنة، تحت شجرة بجماعة تمصلوحت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، أظهرت أن الموقوف، كانت تجمعه علاقة بالسيدة المتزوجة والتي كانت تتوسط له من أجل تمكينه من ممارسة الجنس مع فتيات أخريات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين وبعد وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، تمت إحالتهما اليوم الأحد، على النيابة العامة لمتابعتهما وفق التهم المنسوبة إليهما.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة درك تمصلوحت جماعة أكفاي ممارسة الجنس

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