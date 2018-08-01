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مصرع طفلين دهستهما سيارة تقودها شابة مخمورة بمراكش

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 17:04 مصرع طفلين دهستهما سيارة تقودها شابة مخمورة بمراكش | حوادث و حقوق
مصرع طفلين دهستهما سيارة تقودها شابة مخمورة بمراكش
وقعت حادثة سير مميتة أودت بحياة طفلين خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس السبت بشارع أسفي بمدينة مراكش.

شوف تيفي

وقعت حادثة سير مميتة أودت بحياة طفلين خلال الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس السبت بشارع أسفي بمدينة مراكش.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الطفلين دهستهما سيارة من نوع ''رونج روفر'' بيضاء اللون، كانت تقودها شابة عشرينية، وهي في حالة سكر طافح بشارع آسفي بحي جيليز بمراكش.

وأكد شهود عيان، وفق ذات المصادر، أن السيارة التي تقودها الشابة المخمورة بشارع آسفي انحرفت عن مسارها بشكل غريب، حيث يبدو أن السائقة، فقدت السيطرة على مقود السيارة، قبل أن تصدم الطفلين اللذين لا يتجاوزان 15 سنة، كانا يقفان على الرصيف، دهستهما بقوة وأردتهما قتيلين بعين المكان .

وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية، انتقلت إلى عين المكان، وقامت بتوقيف السائقة رفقة شابة أخرى كانت برفقتها، وهما في حالة سكر طافح، بينما قامت بنقل جثتي الطفلين إلى مستودع الأموات بباب دكالة، إلى حين التعرف على هويتهما، لإخبار أقاربهما، إن كان لهما أقارب، قبل دفنهما.

جدير بالذكر أن مصرع الطفلين على يد هذه السائقة المخمورة، خلف حالة من الاستنكار الشديد لدى المارة، الذين حالوا دون فرار السائقة رفقة رفيقتها من مكان الحادث، إلى حين حضور العناصر الأمنية إلى عين المكان، التي اقتادتهما إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاستماع إليهما في محضر رسمي، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة. 

 

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شوف تيفي المغرب مصرع سيارة شابة مخمورة مراكش

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