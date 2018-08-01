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المغرب في المركز الرابع عربيا في ترتيب مؤشر السلم العالمي

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 16:50 المغرب في المركز الرابع عربيا في ترتيب مؤشر السلم العالمي | اقتصاد
المغرب في المركز الرابع عربيا في ترتيب مؤشر السلم العالمي
ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''أقل منطقة سلمية'' في العالم رغم تحسن ''طفيف''، بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي 2018.

شوف تيفي

ظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''أقل منطقة سلمية'' في العالم رغم تحسن ''طفيف''، بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي 2018.

وقال التقرير، الصادر عن مركز الاقتصاد والسلام ومقره أستراليا، إن العالم أصبح ''أقل سلمًا'' من السنوات العشر الماضية (2008 - 2018)

وأرجع التقرير ذلك إلى الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في سوريا وليبيا واليمن ومصر والبحرين، وهو ما يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات.

وحلت 4 دول من المنطقة في أقل الدول التي تهددها الصراعات، منها سوريا والعراق والصومال وليبيا، وتصدرت أيسلندا قائمة أكثر الدول سلامًا.

ويعتمد مؤشر السلام على ثلاثة معايير في عمله، هي: مستوى الأمن والسلامة في المجتمع، مستوى الصراع الداخلي والعالمي، درجة ''العسكرة'' أو القوة العسكرية.

وأوضح التقرير، أن البلدان التي أظهرت أهم نمو في قدرات الأسلحة الثقيلة على مدى الثلاثين عاماً الماضية هي في المقام الأول في مناطق غير مستقرة حيث توجد توترات شديدة مع البلدان المجاورة. ومن بين هذه الدول، مصر والهند وإيران وباكستان وكوريا الجنوبية وسوريا.

كما بيّن تقرير المؤشر أنه كان هناك تحسن ''هامشي'' في أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً، والتعددية السياسية، ومواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مع انحسار سيطرة داعش والجماعات المتمردة في سوريا والعراق على 90 في المائة من مناطق نفوذه.

وأضاف: ''تحسنت الدرجات في كل من العراق وسوريا على الرغم من أن الصراع ليس أقل إيلاماً. علماً أن تناقص المدى الجغرافي لجماعة داعش والمجموعات المتمردة الأخرى يعني أن المستويات العامة للعنف قد تضاءلت''.

وكشف التقرير ترتيب الدول العربية في قائمة مؤشر السلام، حيث احتلت الكويت المرتبة الأولى عربيا، وجاءت في المركز 42 عالميا بين 163 دولة، تليها الإمارات (45)، وقطر (56)، والمغرب (71)، وسلطنة عُمان (73)، وتونس (78)، والأردن (98) والجزائر (109)، وموريتانيا (127)، والسعودية (129)، البحرين (130)، وفلسطين (141)، ومصر (142)، ولبنان (147)، والسودان (153). وجاءت سوريا (163) والعراق (160) والصومال (159) واليمن (158) وليبيا (157)، في ذيل قائمة الدول التي تحظى بالسلام حول العالم.

ومن دول منطقة الشرق الأوسط، جاءت إيران في المرتبة 131، وتركيا في المركز 149.

 

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