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عاجل...ملتحي يردد ''الله أكبر'' ''الله أكبر'' ويترك حقيبة ''مشبوهة'' بأحد شوارع أكادير...تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 16:48 عاجل...ملتحي يردد الله أكبر الله أكبر ويترك حقيبة مشبوهة بأحد شوارع أكادير...تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
عاجل...ملتحي يردد ''الله أكبر'' ''الله أكبر'' ويترك حقيبة ''مشبوهة'' بأحد شوارع أكادير...تفاصيل حصرية
أقدم شخص ملتح قبل قليل على خلق حالة من الهلع والذعر في صفوف المواطنين بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة أكادير، وذلك بإقدامه على الصراخ بشكل هيستيري وترديد كلمة ''الله أكبر'' ''الله أكبر'' قبل أن يضع حقيبة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم شخص ملتح قبل قليل على خلق حالة من الهلع والذعر في صفوف المواطنين بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة أكادير، وذلك بإقدامه على الصراخ بشكل هيستيري وترديد كلمة ''الله أكبر'' ''الله أكبر'' قبل أن يضع حقيبة ويفر هاربا.

وخلف الحادث حالة من الاستنفار الأمني حيث هرعت لعين المكان السلطات المحلية و مختلف المصالح الأمنية يتقدمها مجموعة من المسؤولين البارزين بمن فيهم والي أمن أكادير والشرطة العلمية والتقنية.

وأكد مصدر جد مطلع لقناة ''شوف تيفي''، أنه جرى تفتيش الحقيبة، ليتأكد أنها تحتوي فقط على ملابس ووثائق تعود للشخص الذي أحدث هذه الفوضى، وتم توقيفه هو الآخر للتحقيق معه حول ملابسات وحيثيات إقدامه على هذا الفعل الذي زرع الرعب في صفوف المارة.

وأضاف ذات المصدر، أن التحقيقات الأولية مع المشتبه به بينت أنه يشتغل في إحدى البواخر ذات الارتباط بالقطاع السياحي ويعاني من اضطرابات عقلية ونوبات هستيرية تنتابه بين الفينة والأخرى نظرا لتعاطيه لبعض المخدرات التي أثرت على قواه العقلية.

هذا وجرى توجيه المعني بالأمر صوب مستشفى الأمراض العقلية بأمر من النيابة العامة المختصة لإخضاعه للخبرة الطبية للتأكد من مدى سلامته العقلية.

 

‫شوف تيفي

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