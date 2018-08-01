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قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة

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قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 16:37 قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة | دولي
قضية رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان تعود للواجهة
يواجه حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، معركة قضائية جديدة في سويسرا بعدما اقتنعت المحكمة بضرورة فتح دعوى جنائية في تهم متعلقة بالاغتصاب والإكراه الجنسي والاحتجاز.

''شوف تيفي''

يواجه حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، معركة قضائية جديدة في سويسرا بعدما اقتنعت المحكمة بضرورة فتح دعوى جنائية في تهم متعلقة بالاغتصاب والإكراه الجنسي والاحتجاز.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز'' يومه الأحد، فإن محكمة في مدينة جنيف رأت أن النصاب الضروري لفتح دعوى من هذا القبيل جرى بلوغه، بعدما قدمت امرأة شكوى في أبريل الماضي، تتهم فيها حفيد مؤسس الإخوان بالاغتصاب، وبناء عليه فإن النيابة العامة ستتحرك في الملف خلال الأسبوع المقبل، من أجل بدء التحقيق.

وأكد الموقع المذكور أن 3 نساء، تقدمن بشكاوى اغتصاب ضد رمضان في فرنسا، وإثر ذلك قدمت امرأة سويسرية اعتنقت الإسلام في وقت سابق، شكوى ضد حفيد مؤسس الإخوان، وقالت إنه اعتدى عليها في 28 أكتوبر من عام 2008، حين كانت في الأربعينيات من عمرها، حيث كشفت عن جانب مروع من رمضان، إذ قالت إنه ''تصرف على نحو إجرامي''، فقام باستدراجها إلى غرفة فندق في جنيف بعدما أوهمها في البداية بأنها دعوة إلى مقهى، وحين انفرد بها قام باحتجازها وأكرهها على ممارسة الجنس واغتصبها بالقوة، مبرزة '' أن رمضان أخذ يمطر الضحية بوابل من الشتائم، كما وجه لها تهديدا وأخذ يقول بسخرية إن ''النساء لا يمكنهن أن يرفضن معاشرته إلا في حال كن مومسات أو عميلات للمخابرات''.

ورفض محامي المشتكية السويسرية، رومان جوردان، يضيف الموقع، التعليق على مستجدات القضية التي تحولت إلى فضيحة تطوق حفيد مؤسس الإخوان، الذي اعتاد تقديم نفسه على أنه ''أكاديمي مرموق''، مشيرا إلى أن ابنة رمضان تواجه متاعب قضائية بدورها، بعدما كشفت في تغريدة في غشت عن هوية المشتكية بطارق رمضان، مما يعد خرقا للقانون السويسري.

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المغرب شوف تيفي طارق رمضان القانون القضائية

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