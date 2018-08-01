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الجامعة العربية: لاسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 16:29 الجامعة العربية: لاسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة | دولي
الجامعة العربية: لاسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة
بدأت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء. ويبحث الاجتماع،

شوف تيفي و.م.ع

بدأت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء.
ويبحث الاجتماع، الذي يمثل فيه المغرب أحمد التازي، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة، ملفات عدة أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا، والتطورات الحالية فى ليبيا واليمن، وكذا موضوع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين'' الأنروا''، بناء على طلب تقدمت به الأردن، بحضور المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف المساهمات المالية في ميزانية وكالة الانروا.

وشدد رئيس الدورة، مندوب السودان''عبد المحمود عبد الحليم'' على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعرب، مبرزا أن القرار الأمريكي بوقف تمويل ''الأنروا'' جاء صادما ومحبطا لينضاف إلى قائمة المواقف المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني، التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها .

وقال رئيس الدورة، إن تحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة، رهين بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة، وضمان حق العودة للاجئين وإطلاق سراح الأسرى وفقا لما أقرته مبادرة السلام العربية .

كما يبحث الاجتماع ، وضع آلية التنسيق والتحرك العربي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، فضلا عن عدد من القضايا الاجتماعية، أهمها استراتيجية مواجهة العنف الجنسي ضد النساء فى مناطق اللجوء والنزوح، خاصة في سوريا واليمن وليبيا.
ناهيك عن خطر الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي العربي، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

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