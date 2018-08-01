 بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية

فيديو جد مثير..أجانب كينظفو لينا الشوارع فكازا والمغاربة كيصورو فيهم | بووز

فيديو جد مثير..أجانب كينظفو لينا الشوارع فكازا والمغاربة كيصورو فيهم

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد | دولي

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد

أوباما يهاجم سياسة الخوف لدى ترامب ويدعو الناخبين إلى إعادة العقل والحكمة إلى الحكومة الأمريكية | دولي

أوباما يهاجم سياسة الخوف لدى ترامب ويدعو الناخبين إلى إعادة ''العقل والحكمة'' إلى الحكومة

وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار البيضاء | مجتمع

وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار

حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية | دولي

حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية

8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير | ثقافة و فنون

8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير

عاجل... تحطم طائرة جنوب السودان ومصرع 19 راكبا على الأقل | دولي

عاجل... تحطم طائرة جنوب السودان ومصرع 19 راكبا على الأقل

نجم ''شوف تيفي'' يحلق عالميا

بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 16:13 بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية
بعد انتهاء العطلة القضائية، من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم غد الاثنين 10 شتنبر، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها

''شوف تيفي''

بعد انتهاء العطلة القضائية، من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم غد الاثنين 10 شتنبر، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر مطلع على الملف لـ ''شوف تيفي'' أن الهيئة القصائية برئاسة القاضي بوشعيب فريح، من المرتقب أن تقوم بعرض نتائج الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة من مصالح الدرك الملكي، بشأن مصداقية الفيديوهات الجنسية، وللتأكد من هوية الشخص الذي يظهر فيها، إن كان هو بوعشرين أم شخص آخر.

جدير بالذكر أن الهيئة القضائية برئاسة بوشعيب فريح، كانت قد وافقت على ملتمس النيابة العامة الخاص بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية البالغ عددها حوالي 50 فيديو، والتي تم عرض البعض منها خلال الجلسات الماضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديوهات الجنسية النيابة العامة بوعشرين الفيديوهات الجنسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية

اللجنة الأوروبية تؤكد على أهمية التعاون مع المغرب في ملف الهجرة والأمن | بوليتيك

اللجنة الأوروبية تؤكد على أهمية التعاون مع المغرب في ملف الهجرة والأمن

وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة | بوليتيك

وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة

وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ورود عبارة القدس عاصمة إسرائيل بمقرر مدرسي | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' بمقرر مدرسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لهذه الأسباب قرر رونار استبعاد أمين حاريث من تشكيلة الأسود التي واجهت منتخب مالاوي | زووم
منذ 40 دقيقة

لهذه الأسباب قرر رونار استبعاد أمين حاريث من تشكيلة الأسود التي واجهت منتخب مالاوي

قضية الشابة اللي اغتابصها راجلها الأستاذ قبل لية الدخلة بفاس..القصة الكاملة يرويها الأب المصدوم | خارج البلاطو

قضية الشابة اللي اغتابصها راجلها الأستاذ قبل لية الدخلة بفاس..القصة الكاملة يرويها الأب المصدوم

زوجة شاب بوجه مكشوف تكشف تفاصيل مؤلمة عن تعرضها للاغتصاب على يد زوجها الأستاذ | خارج البلاطو

زوجة شاب بوجه مكشوف تكشف تفاصيل مؤلمة عن تعرضها للاغتصاب على يد زوجها الأستاذ

بـــرافو..جمعية مغاربة العالم تقرب الخدمات الطبية من ساكنة قرى الجهة الشرقية | خارج البلاطو

بـــرافو..جمعية مغاربة العالم تقرب الخدمات الطبية من ساكنة قرى الجهة الشرقية

﻿

آخر المستجدات

بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية | بوليتيك

السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية

فيديو جد مثير..أجانب كينظفو لينا الشوارع فكازا والمغاربة كيصورو فيهم | بووز

فيديو جد مثير..أجانب كينظفو لينا الشوارع فكازا والمغاربة كيصورو فيهم

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد | دولي

عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.