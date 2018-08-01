بعد العطلة القضائية.. مواصلة أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والبداية بنتائج الخبرة على الفيديوهات الجنسية ﻿

بعد انتهاء العطلة القضائية، من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم غد الاثنين 10 شتنبر، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها

''شوف تيفي''

بعد انتهاء العطلة القضائية، من المنتظر أن تشهد محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم غد الاثنين 10 شتنبر، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر مطلع على الملف لـ ''شوف تيفي'' أن الهيئة القصائية برئاسة القاضي بوشعيب فريح، من المرتقب أن تقوم بعرض نتائج الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة من مصالح الدرك الملكي، بشأن مصداقية الفيديوهات الجنسية، وللتأكد من هوية الشخص الذي يظهر فيها، إن كان هو بوعشرين أم شخص آخر.

جدير بالذكر أن الهيئة القضائية برئاسة بوشعيب فريح، كانت قد وافقت على ملتمس النيابة العامة الخاص بإجراء الخبرة على الفيديوهات الجنسية البالغ عددها حوالي 50 فيديو، والتي تم عرض البعض منها خلال الجلسات الماضية.