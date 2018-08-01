السعيدية:انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لشبيبة جبهة القوى الديمقراطية ﻿

تحتضن مدينة السعيدية، نهاية الأسبوع الجاري، المؤتمر الوطني الخامس لمبادرات الشباب المغربي، لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار ''مستقبل شباب المغرب في وطنه، ومستقبل المغرب في شبابه''.

شوف تيفي و.م.ع

تحتضن مدينة السعيدية، نهاية الأسبوع الجاري، المؤتمر الوطني الخامس لمبادرات الشباب المغربي، لشبيبة حزب جبهة القوى الديمقراطية، تحت شعار ''مستقبل شباب المغرب في وطنه، ومستقبل المغرب في شبابه''.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مساء أمس السبت، بمشاركة الأمين العام للحزب، مصطفى بنعلي، وأعضاء الأمانة العامة وأطر الحزب، حيث تضمن برنامج المؤتمر المقرر اختتامه مساء اليوم الأحد، اعتماد ''رؤية 2030 لشباب المغرب''.

المؤتمر يهدف إلى تعزيز مساهمة شبيبة جبهة القوى الديمقراطية في تأطير الشباب والنهوض بأوضاعهم، لا سيما من خلال تحديث الحياة الجمعوية للشباب المغربي، والنهوض بمهاراتهم ومواهبهم وتعزيز مساهمتهم باعتبارهم قوة اقتراحية.

وقال الأمين العام للحزب في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يعتبر حدثا ذا أهمية كبيرة، نظرا لأهمية قضايا الشباب الراهنة في المغرب، وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، مبرزا العناية الملكية لفئة الشباب.

وأضاف أن شبيبة الجبهة تعتزم، من خلال هذا المؤتمر، الاضطلاع بدور رائد في النقاش حول قضايا الشباب، بهدف إعادة الثقة للشباب في مستقبلهم كدعامة للتغيير والتنمية، والانتقال الديمقراطي بالمغرب، كما يعد مناسبة للحزب للتطرق للتحديات التي يواجهها الشباب المغربي، مثل البطالة وقلة التكوين.