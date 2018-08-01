عاجل..نايضة وسط البولسياريو والانفصاليون يفضحون بعضهم بعضا ويرفعون شعار التمرد ﻿

د ساعات فقط من كشف ''شوف تيفي'' عن قيام 45 من مليشيات ما يسمى ''سلاح الدرك الوطني'' للبوليساريو بالاحتجاج داخل ما يطلق عليه مقر وزارة الدفاع الوطني، طفت على السطح اليوم الأحد،

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

بعد ساعات فقط من كشف ''شوف تيفي'' عن قيام 45 من مليشيات ما يسمى ''سلاح الدرك الوطني'' للبوليساريو بالاحتجاج داخل ما يطلق عليه مقر وزارة الدفاع الوطني، طفت على السطح اليوم الأحد، خلافات أخرى داخل هذا الكيان الوهمي، حيث قرر الانفصاليون استخدام شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لفضح بعضهم البعض والكشف عن الطرق التي يتم من خلالها استغلال المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيم تندوف.

أحد الانفصاليين، نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة مثيرة، فضح من خلالها نفسه وأيضا باقي الانفصالييين، حينما أشار إلى أن صراعات ظهرت مؤخرا، داخل مخيم تندوف، بين مدير مركب ''النخيلة'' و نائبه مسؤول التنسيق للاتجار بمادة ''البيض''، مؤكدا أن هذه الخلافات، تسببت في انسحاب المتعاملين الجزائريين سواء المدني ''صاحب مشروع التصدير إلى الزويرات'' أوالعسكري ''ممول المواد الغذائية الخاص بقطاع تندوف'' ، ما تسبب في إتلاف قرابة 400 صندوق بيض ما كبد المركب خسائر وصلت صباح اليوم الأحد الى 246.9 مليون سنتيم جزائري.

وفور وضع هذا الانفصالي لتدوينته، تفاعل بعض النشطاء من خلال العشرات من التعليقات التي فضحوا من خلالها قيادات جبهة البوليساريو، وكشفوا عن العديد من المعطيات الخطيرة، التي تؤكد الوضع اللاإنساني لساكنة مخيمات تندوف المحرومة من أبسط الحقوق، داعين إلى ''الانتفاضة'' في وجه المتاجرين في قضية الصحراء المغربية على حساب الكرامة الإنسانية.

وعلاقة بما يقع داخل قيادات هذا الكيان الوهمي، فقد أكد موقع ''العربي الجديد''، قبل أيام، أن مخيمات تندوف الصحراوية بالجزائر، تعيش على وقع انتقادات واحتجاجات من طرف العديد من شبابها ضد قيادة جبهة البوليساريو، وهو ما اعتبره مراقبون مغاربة انعكاسا لسوء الأوضاع داخل المخيمات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مواقع إلكترونية مقربة من جبهة ''البوليساريو''، تحدثت أخيرا عن حالة التذمر وسط شباب المخيمات، بسبب غياب قياداتها في الخارج لتمضية العطلة الصيفية في كوبا وإسبانيا وغيرهما، وقرار إطلاق سراح العديد من المعتقلين على ذمة قضايا المتاجرة في المخدرات.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، خبير استراتيجي في الشؤون المغاربية وقضايا الصحراء، لـ ''شوف تيفي'' أن المساعدات الغذائية الموجهة لمخيمات تندوف أصبحت شحيحة حاليا، وذلك نتيجة عملية الحصار التي تقوم بها السلطات الجزائرية من خلال اعتقالها لأفراد صحراويين بتهمة إدخال مواد غذائية إلى المخيمات، بالإضاقة إلى وضع معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا والذي تم استخدامه لمنع مرور المواد الغذائية إلى المخيمات وهو ما تسبب في وقوع مأساة اجتماعية، جعلت الساكنة تخرج للتظاهر وتوجه لغة شديدة اللهجة إلى السلطات الجزائرية من خلال رفع مجموعة من الشعارات ومن بينها ''الحليف تحول إلى عدو''، مشددا في الوقت نفسه أن الخلاف ظهر بعد ذلك وبالتحديد خلال شهر غشت الماضي على المستوى الداخلي، حيث عبر شباب المخيمات عن غضبهم الشديد بسبب النعيم الذي تعيشه قيادات البوليساريو وأبنائهم ما مكنهم من السفر إلى دول أوروبية لقضاء العطلة الصيفية بفنادق فاخرة.

وأكد عبد الفتاح الفاتحي وجود احتقان على مستوى القيادة بالنسبة للبوليساريو، بالإضافة إلى احتقان داخلي بين أفراد المخيمات وقيادة البوليساريو والجزائر التي تعيش دائقة مالية ما جعلها تتخلى عن المخيمات بسبب ارتفاع الكلفة المالية الموجهة لها، مشيرا إلى أن الشباب بالمخميات فقدوا الثقة، وهو ما جعل العديد منهم يقرر الهجرة إلى بعض الدول الأوروبية وطلب اللجوء السياسي وخاصة بإسبانيا للهروب من الظروف القاسية جدا داخل المخيمات والتي لا يمكن العيش فيها، وأيضا من القمع والحصار الممارس من الجزائر وقيادات البوليساريو التي تحاول إخفاء هذا ''التمرد'' من خلال القيام ببعض العروض العسكرية أو من خلال القيام بانتهاكات بالمناطق العازلة.