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أوباما يهاجم سياسة الخوف لدى ترامب ويدعو الناخبين إلى إعادة ''العقل والحكمة'' إلى الحكومة الأمريكية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 15:01 أوباما يهاجم سياسة الخوف لدى ترامب ويدعو الناخبين إلى إعادة العقل والحكمة إلى الحكومة الأمريكية | دولي
أوباما يهاجم سياسة الخوف لدى ترامب ويدعو الناخبين إلى إعادة ''العقل والحكمة'' إلى الحكومة الأمريكية
دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بولاية كاليفورنيا، أمس السبت، الناخبين إلى إعادة ''العقل والحكمة'' إلى الحكومة عبر انتخاب مرشحين من الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في

شوف تيفي وكالات

دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بولاية كاليفورنيا، أمس السبت، الناخبين إلى إعادة ''العقل والحكمة'' إلى الحكومة عبر انتخاب مرشحين من الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نونبر المقبل.

وجاءت دعوة أوباما خلال كلمة له في ''أنهايم'' بمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، وذلك في أول ظهور له في مؤتمر جماهيري، لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.

وأدان أوباما سياسة الخوف في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، دون ذكر اسمه.

وتابع أوباما أن الرهان لا يتعلق بالديمقراطيين وحدهم حاليا بل بكل الأمريكيين، لأن «الناس يشعرون بالخوف» بسبب سلسلة مسائل مقلقة، ذكر منها نظام الضمان الصحي المضطرب ونفقات التعليم المرتفعة وارتفاع حرارة الجو وغيرها.

ولحث الناخبين على التصويت للديمقراطيين، قال أوباما، إذا لم نردّ، فإن الأمور يمكن أن تزداد سوءًا وستملأ أصوات أخرى الفراغ''، داعياً الناخبين إلى إرسال إشارة واضحة وإنهاء ''دوامة الغضب والانقسام''مؤكدا أن ''أكبر تهديد لديمقراطيتنا ليس فردا واحدا بل عدم الاكتراث واللامبالاة''.

من جهته وخلال زيارته لولاية داكوتا الشمالية، رد ''ترمب'' على تصريحات أوباما بسخرية، قائلا: ''أشعر بالأسف، كنت أتابعه لكنني غفوت''، مثيرا الضحك بين الحضور. واتهم الرئيس الديمقراطي السابق بأنه ينسب لنفسه إنجاز «أمور رائعة تشهدها البلاد حاليا.''

 

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