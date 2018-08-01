 وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار البيضاء ﻿
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وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار البيضاء

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 14:53 وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار البيضاء | مجتمع
وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية تنقذان حياة 19 مرشحا للهجرة السرية بعرض ساحل الدار البيضاء
قامت وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي، أمس السبت، بإنقاذ حياة 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم إمرأة وطفل، حسب ما ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات

''شوف تيفي''

قامت وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي، أمس السبت، بإنقاذ حياة 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم إمرأة وطفل، حسب ما ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الـ19، الذين أبحروا على متن قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، تم التخلي عنهم وسط المحيط من قبل مهربهم.

وأضاف أن البحرية الملكية، بعد إخبارها من قبل الأسر، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، في اليوم ذاته حوالي الساعة الثامنة مساء، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص، الذين انتشلتهم جميعا، اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، تم نقلهم سالمين إلى ميناء الدار البيضاء، مبرزا أن القارب التقليدي، الذي تسربت إليه المياه، لم يغرق إلا بعد انتهاء عملية الإنقاذ لحسن الحظ.

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