 حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية ﻿
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حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 14:18 حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية | دولي
حفتر يهدد الجزائر بالحرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية
هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجزائر بالدخول معها في حرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في ليبيا.

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هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجزائر بالدخول معها في حرب بسبب تجاوزات لجنود جزائريين على الحدود الليبية بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة اللواء حفتر، وهو بصدد تهديد الجزائر وتأكيده على إمكانية نقل الحرب في لحظات إلى الحدود الجزائرية، مضيفا أن السلطات الجزائرية اعتذرت عن التصرف ''الفردي'' للجنود الجزائريين، وتوعدت بإنهاء هذه الأزمة في غضون أسبوع واحد، دون صدور رد فعل رسمي من الجزائر لحد الساعة.

ووفق مواقع إعلامية جزائرية، فإن تصريحات حفتر تشكل تحديا لجهود الوساطة التي تقوم بها الجزائر بين فرقاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، حيث سعت الجزائر ومنذ اندلاع الأزمة في البلد الجار إلى بذل جهود لحلها، كما استقبلت العاصمة الجزائر وفودا ليبية من جميع الأطراف للوصول إلى حل ينهي الصراع في بلد غني بالنفط والجماعات المسلحة.

وكان اللواء الليبي المتقاعد قد اتهم سنة 2014 ، الجزائر ودولا عربية ''عدوة'' بمحاولة السيطرة على ثروات بلاده.

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