 8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير ﻿
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8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 14:13 8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير | ثقافة و فنون
8 أفلام تتنافس على الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية بأكادير
تستعد مدينة أكادير للاحتفاء بالجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم، وذلك يومي 14 و15 شتنبر الجاري لتتويج أحسن الأفلام الناطقة باللغة الأمازيغية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير للاحتفاء بالجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم، وذلك يومي 14 و15 شتنبر الجاري لتتويج أحسن الأفلام الناطقة باللغة الأمازيغية.

وتنظم هذه الجائزة من طرف جمعية ''إسني ن ورغ'' بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المعروف اختصارا ب ''iRCAM'' وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة، وسيتنافس على هذه الجائزة 8 أفلام لمخرجين جلهم شباب، وستكون هذه المسابقة مناسبة لإبراز مواهبهم في مجال السينما والصورة وكذلك للوقوف على تجارب بعضهم البعض والاحتكاك مع ذوي الخبرة وتبادل الأفكار والمعارف من خلال جملة من الموائد المستديرة والتكوينات التي ستطبع هذه المسابقة وستكون موازية لها.

وحسب المنظمين فإن الجائزة تندرج ضمن الشراكة التي تربط ''اسني ز ورغ'' مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتمثل الأفلام التي حسم في دخولها غمار المنافسة على درع الجائزة كل من صنف الأفلام الروائية بنوعيها القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية بنوعيها القصيرة والطويلة وتتجسد هذه الإنتاجات في الأعمال التالية: (IPERITA) للمخرج محمد بوزكو؛ (MAMAN C’EST LOURD) للمخرج عبد الله خنيبة؛ (AKHNIF ABRBACH) للمخرجة نورة أزروال؛ (ORPHAN NAME) للمخرج عبد الرحمان العابدي؛ (SITUATION PROBLÈME) للمخرج يوسف الكتبي؛ (TASANOU TAYRINOU) للمخرج كمال هشكار؛ (TUDERT) للمخرج حسن سملالي؛ (TINASS) للمخرج عزيز أوتاكوت.

وستشرف على اختيار الأفلام الفائزة في جميع الأصناف المشاركة لجنة تحكيم تتكون من ''محمد صلو'' بصفته مدير الدراسات الفنية والتعبيرات الأدبية والإنتاج السمعي البصري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ''علي موريف'' و الأستاذ الباحث في الأنواع الفنية والأدبية المعاصرة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ''إبراهيم حسناوي'' .

وأكد المنظمون أن هذه الجائزة ستتخللها موائد مستديرة وندوات فكرية يؤطرها مجموعة من الباحثين والمخرجين السينمائيين لمناقشة آخر مستجدات وإشكالات القطاع السينمائي بالمغرب وخصوصا في شقه الأمازيغي والرهانات الكبرى التي تنتظر المشتغلين في المجال السمعي البصري والسينما بالمغرب.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف الفيلم احتضان 8 أفلام

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