عاجل... تحطم طائرة جنوب السودان ومصرع 19 راكبا على الأقل ﻿

قتل تسعة عشر شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في تحطم طائرة تجارية صغيرة، خلال هبوطها على مدرج المطار بمدينة يرول الواقعة في وسط دولة جنوب السودان.

شوف تيفي وكالات

قتل تسعة عشر شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في تحطم طائرة تجارية صغيرة، خلال هبوطها على مدرج المطار بمدينة يرول الواقعة في وسط دولة جنوب السودان.

وحسب مصادر محلية حكومية، فقد أقلعت الطائرة من مطار جوبا الدولي وعلى متنها اثنان وعشرون شخصا، لتسقط حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي، في مسلك ترابي محاذي للمدرج بجانب أحد الأنهار، بسبب انعدام الرؤية، وفقا للمتحدث باسم مكتب وزير الإعلام تابان آبل.

وأشار نفس المصدر، إلى أن ثلاثة مسافرين نجوا من الحادثة في يرول، بينهم طبيب إيطالي يعمل في منظمة غير حكومية، وهو يعاني من إصابات خطيرة وخضع لعمليات جراحية في مستشفى يرول.