لشكر: بدون إصلاح التعليم لن يكون هناك تطور ولا تنمية ﻿

قال إدريس لشكر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني الثالث للقطاع الطلابي الاتحادي، الذي ينظمه المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين 7 و 12 شتنبر الجاري

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قال إدريس لشكر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني الثالث للقطاع الطلابي الاتحادي، الذي ينظمه المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين 7 و 12 شتنبر الجاري بمدينة أصيلة، إن ''تحقيق التقدم رهين بالنهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين''، محذرا بأنه ''بدون إصلاح للتعليم لن يكون هناك تطور ولا تنمية''.

وأضاف لشكر ''إننا في حاجة إلى منهجية جريئة في طرح إصلاح التعليم والجامعة المغربية''، مذكرا بأن ''التعليم تطور كميا، وأنتج أطرا وكفاءات، لكن حجم التطور لم يكن في المستوى المراد، كانت هناك كبوات وكانت هناك طفرات قوية أيضا''.

وبعد أن أشار إلى أن التعليم العمومي يستقبل 95 في المائة من التلاميذ، شدد على ضرورة إقرار المساواة بين التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات، في مختلف المستويات، سواء من حيث الشروط المطلوبة في فتح المؤسسات التعليمية، أو في معايير ولوج وقبول الطلاب.

وأكد الكاتب الوطني، أن حزبه كان قد قدم مذكرة بهذا الخصوص للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تضمنت تشخيصا للوضعية ووجهة نظر الحزب لهذا الإصلاح، انطلاقا من أدبياته ومرجعياته ومقررات مؤتمراته وبياناته، معلنا عن قرب نشر المذكرة لإغناء النقاش بين مختلف الأطياف حول هذا المشروع الإصلاحي.