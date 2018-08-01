اللجنة الأوروبية تؤكد على أهمية التعاون مع المغرب في ملف الهجرة والأمن ﻿

قال المندوب الأوروبي للهجرة ''ديميتريس افراموبولوس''، في رده على سؤال لنائب أوروبي حول أمن الحدود الأوروبية ، إن '' الاتحاد الأوروبي والمغرب يتواصلان بشكل منتظم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة

شوف تيفي و.م.ع

قال المندوب الأوروبي للهجرة ''ديميتريس افراموبولوس''، في رده على سؤال لنائب أوروبي حول أمن الحدود الأوروبية ، إن '' الاتحاد الأوروبي والمغرب يتواصلان بشكل منتظم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة والأمن''.

وأضاف المندوب، أن الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود وحراسة السواحل،''تنسق أيضا العملية المشتركة التي تؤمن مراقبة ودوريات مستمرة بالمتوسط، وتواصل بالتالي عمليات التصدي للهجرة غير القانونية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود''.

وأبرز المندوب الأوروبي أيضا جودة التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذه المجالات.وقال '' إسبانيا والمغرب يتعاونان بشكل مستمر ووثيق في مجال مراقبة الحدود والهجرة غير القانونية، ومخاطر تسلل إرهابيين محتملين''.