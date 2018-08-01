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وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 12:17 وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة | بوليتيك
وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة
يرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المغرب غدا الاثنين، للقاء ناصر بوريطة، قصد التباحث حول أزمة الهجرة، وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضايا أخرى.

شوف تيفي

يرتقب أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المغرب غدا الاثنين، للقاء ناصر بوريطة، قصد التباحث حول أزمة الهجرة، وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضايا أخرى.

وأفادت مواقع وصحف إعلامية بحر هذا الأسبوع، أن من بين القضايا الأساسية، التي سيناقشها وزير الخارجية الفرنسي ونظيره المغربي، استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحافيين مغاربة ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بصفته مدير مؤسسة إعلامية، استناداً إلى دعوى تقدم بها ضدهم في باريس، الضابط السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب، ، اتهمهم فيها بالسب والقذف.

وكانت وزارة العدل المغربية قد احتجت رسمياً لدى قاضي الاتصال الفرنسي في الرباط، معتبرة توجيه الاستدعاءات مباشرة إلى مواطنين مغاربة، هو ''إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، التي تنصّ على ضرورة المرور عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة العدل المغربية''.

وأعلنت الحكومة المغربية خلال اجتماع المجلس الحكومي هذا الأسبوع، بخصوص قضية الهجرة، أن ''المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعاً لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة'' داعية '' إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج مقاربة تضامنية مع مختلف الدول المعنية لمعالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية''.

وكانت الحكومة المغربية قد أقدمت على تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مواطن مهاجر غير شرعي، من ضمنهم 90 في المائة ينحدرون من دول أفريقية، كما وفرت المملكة مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن والصحة والتعليم والتكوين المهني، بهدف تيسير اندماجهم في المجتمع المغربي، بالإضافة إلى إجراء التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمات الدولية للهجرة على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين، في ظروف إنسانية كريمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية منذ سنة 2004 ما يزيد على 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

 

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شوف تيفي المغرب فرنسا الهجرة قضاء بوريطة المالكي جان لودريان

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