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وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' بمقرر مدرسي

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 11:32 وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ورود عبارة القدس عاصمة إسرائيل بمقرر مدرسي | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تكشف حقيقة ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' بمقرر مدرسي
نفت وزارة التريية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله بخصوص ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' في مقرر للتربية الوطنية خاص بالمستوى الثالث إعدادي.

''شوف تيفي''

نفت وزارة التريية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله بخصوص ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' في مقرر للتربية الوطنية خاص بالمستوى الثالث إعدادي.

وحسب بلاغ توضيحي، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فإن وزارة التربية الوطنية وتنويرا للرأي العام، تنفي نفيا قاطعا، ورود عبارة ''القدس عاصمة إسرائيل'' بقرار تابع لها، مشددة على أن ما تم تداوله لا علاقة له بالمنظومة التربوية المغربية ولا علاقة له بالكتب المدرسية المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات، تداولت مؤخرا، العديد من الصور الخاصة بمقررات دراسية والتي تم نسبها إلى وزارة التربية الوطنية، ما جعل هذه الأخيرة تخرج ببيانات توضيحية.

‫شوف تيفي

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