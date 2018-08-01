نقابة الاستقلال تتدارس ملف التقاعد التكميلي داخل إدارة المحافظة العقارية ﻿

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا اسثتنائيا ثانيا، يوم

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عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا اسثتنائيا ثانيا، يوم الخميس 06 شتنبر 2018، على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المكتب الوطني بالرباط، لمناقشة ملف التقاعد التكميلي.

وذكرت النقابة في البلاغ رقم 2 بخصوص''التقاعد التكميلي''، أنها ستناضل ضد أي عبث قد يحصل في تدبير مستحقات المستخدمين، في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين، خاصة و أنها لم تتلق أي رد رسمي من الإدارة، بعد الطلب الذي تقدمت به النقابة يوم 7غشت 2018، قصد الاستفسار حول حيثيات التقاعد التكميلي.

وحمل المكتب الوطني للنقابة إدارة الوكالة، المسؤولية كاملة في حالة ثبوت أي خلل في احتساب التعاقد التكميلي، مطالبين إياها بمعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي لكل المستخدمين بالوكالة.