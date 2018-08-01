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جابها فراسو..اعتقال شخص ينصب باسم القوات المساعدة بالسمارة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 11:16 جابها فراسو..اعتقال شخص ينصب باسم القوات المساعدة بالسمارة | مجتمع
جابها فراسو..اعتقال شخص ينصب باسم القوات المساعدة بالسمارة
من المنتظر أن يتم يوم غد الاثنين، البث في قضية شخص بالسمارة، تورط في النصب على مجموعة من الأشخاص من خلال التوسط لتشغيلهم بسلك القوات المساعدة.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن يتم يوم غد الاثنين، البث في قضية شخص بالسمارة، تورط في النصب على مجموعة من الأشخاص من خلال التوسط لتشغيلهم بسلك القوات المساعدة.

وأوضح مصدر مطلع أن آخر ضحايا المعني بالأمر، كانت جارته التي أوهمها بقدرته على التوسط لها قصد إدماج ابنها في سلك القوات المساعدة برتبة ضابط مقابل مبلغ خمسة ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه وبعد شهور من المماطلة طلب من ضحيته مرة أخرى مبلغ 1500 درهم كمصاريف التأمين.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية وبعد تأكدها من تعرضها للنصب، استدرجت المعني بالأمر إلى منزلها بدعوى منحه المبلغ المالي، وأبلغت المصالح الأمنية التي قامت بإيقافه، حيث بينت التحقيقات تورطه في النصب على مجموعة من الأشخاص.

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