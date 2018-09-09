 حصري وبالصور..رجل تعليم غتاصب مراتو الشابة قبل العرس وافتض البكارة ديالها بالقوة وكواها وعذبها بفاس+تفاصيل جد صادمة ﻿
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حصري وبالصور..رجل تعليم غتاصب مراتو الشابة قبل العرس وافتض البكارة ديالها بالقوة وكواها وعذبها بفاس+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 9 شتنبر 2018 / 11:02 حصري وبالصور..رجل تعليم غتاصب مراتو الشابة قبل العرس وافتض البكارة ديالها بالقوة وكواها وعذبها بفاس+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
حصري وبالصور..رجل تعليم غتاصب مراتو الشابة قبل العرس وافتض البكارة ديالها بالقوة وكواها وعذبها بفاس+تفاصيل جد صادمة
فتحت شابة تنحدر من مدينة فاس، قلبها لـ ''شوف تيفي'' مساء يوم أمس السبت، وكشفت عن تفاصيل صادمة، بخصوص تعرضها للاغتصاب على يد زوجها والاعتداء والتعذيب و ''الكي''.

''شوف تيفي''

فتحت شابة تنحدر من مدينة فاس، قلبها لـ ''شوف تيفي'' مساء يوم أمس السبت، وكشفت عن تفاصيل صادمة، بخصوص تعرضها للاغتصاب على يد زوجها والاعتداء والتعذيب و ''الكي''.

وأوضحت ''حنان'' البالغة من العمر 25 سنة، أن شابا يعمل كرجل تعليم تقدم لخطبتها قبل أشهر، قبل أن يوثقا شهر غشت الماضي هذه العلاقة رسميا من خلال الزواج، موضحة أن الاتفاق بينهما كان عدم القيام بعلاقة جنسية كاملة ''الدخلة'' حتى يقيما عرسهما الصيف المقبل.

وأضافت المتحدثة أن زوجها، استغل غياب والديها المسافرين، وقام بزيارتها بمنزل الأسرة، حيث أقدم حسب ادعائها على اغتصابها وافتض بكارتها بالقوة بالرغم من محاولتها منعه وإقناعه بضرورة الانتظار واتخاذ هذه الخطوة الصيف المقبل، مشددة على أنه لم يكتف باغتصابها بل أقدم كذلك على محاصرتها داخل المطبخ، قبل أن يعمد إلى كيها بواسطة سكين في مناطق مختلفة من جسدها.

وأكدت حنان تقدمها بشكاية للمصالح الأمنية، حيث تم إيقافه في البداية إلا أنه استطاع معانقة الحرية بعد دفعه لكفالة.

 

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المغرب شوف تيفي الشكاية الزوج رجل تعليم فاس البكارة

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